Klaudia Halejcio w wywiadzie opisuje dramatyczne chwile po porodzie: "Łzy same lały mi się po policzkach"

Półtora roku temu Tomasz Barański dowiedział się, że choruje na nowotwór. Załamał się. Wtedy z pomocą przyszła mu Klaudia Halejcio . To niesamowite! Tancerz zdradził, że ich miłość narodziła się właśnie... w szpitalu. Kiedy Tomek Barański dowiedział się o chorobie? Tomek nie chciał opowiadać o swojej chorobie ani o miłości dla Klaudii. Jednak magazynowi "Party" udało się namówić go na wywiad. Barański zgodził się tylko dlatego, że chce pomóc ludziom w podobnej sytuacji. Dwa lata temu trafił do szpitala z potwornym bólem nerki. Zrobiono mu badania i zdiagnozowano kolkę nerkową . Po usłyszeniu tej diagnozy wróciłem do normalnego życia, a powinienem był dalej szukać, drążyć, skąd ten ból. I właśnie to b ardzo chciałbym ludziom powiedzieć: żeby niczego nie bagatelizować. Ja wtedy pognałem w życie, nie znalazłem czasu, by o siebie zadbać. Ból powrócił po kilku miesiącach", opowiada Tomek. Wtedy znów trafił do szpitala i tym razem okazało się, że niezbędna jest operacja usunięcia nerk i. Tomek przeżył szok. Był absolutnie załamany. Najgorsza była niewiedza. Co? Jak? Tyle nowych nazw, terminów. Poza tym miałem już podpisany kontrakt na kolejną edycję „TzG” i musiałem to odwołać. Pamiętam, że dwa dni przed operacją robiłem jeszcze choreografię do jednego z koncertów na Sopot Hit Festival - opowiada. Kto pomógł Barańskiemu w najtrudniejszym czasie? Przy Tomku były: siostry, przyjaciele i oczywiście Klaudia Halejcio, obecnie jego dziewczyna. "Ta moja dziewczyna… ona jest wspaniała. Klaudia zaczęła ze mną być właśnie wtedy, w chorobie. Ona za swoje serce i za odwagę powinna dostać jakąś niesamowitą nagrodę - mówi...