Klaudia Halejcio zaliczyła wpadkę na zdjęciu? Fani zauważyli coś bardzo niebezpiecznego! 

Klaudia Halejcio pokazała pokój córeczki. Jeden szczegół przeraził fanów! Co na to gwiazda?!

Klaudia Halejcio, która jest prawdziwą gwiazdą Instagrama i TikToka, cieszy się naprawdę pokaźnym gronem fanów, a odkąd została mamą - tych tylko przybywa. Niestety, jak się okazuje, aktorka nierzadko musi mierzyć się również z negatywnymi opiniami. Kiedy Klaudia Halejcio opublikowała nowe zdjęcie ze ślicznej sypialni małej Nel, pojawiły się komentarze, że pokój wcale nie jest odpowiedni dla dziecka, a nawet może być dla niego niebezpieczny! Mają rację? Co na to Klaudia Halejcio? Zobacz także: Do nich należą najdroższe posiadłości w polskim show-biznesie: Halejcio, Lewandowscy, Wieniawa i inni Klaudia Halejcio chwali się pokojem córeczki. Fanka: "Przerażają mnie te..." Klaudia Halejcio urodziła na początku czerwca i od tego czasu jej córeczka jest prawdziwą gwiazdą na Instagramie aktorki. Świeżo upieczona mama chętnie publikuje filmiki i zdjęcia z małą Nel, a także opowiada o swoich przygodach z macierzyństwa. Co więcej Klaudia Halejcio równie często pokazuje kulisy swojego dnia, a w ostatnim czasie ma naprawdę sporo do roboty. Opieka nad dziewczynką, dalsze rozpakowywanie kartonów po przeprowadzce do pięknej willi za około 9 milionów złotych , a teraz drobny remont pokoiku Nel - jak widać gwiazda zdecydowanie nie lubi siedzieć bezczynnie. Teraz Klaudia Halejcio pokazała, że żadnej pracy się nie boi i wzięła się za zawieszanie naprawdę długich zasłon w pokoju Nel. Dumna mama stawała na wysokiej drabinie, a następnie postanowiła pochwalić się efektem swojej ciężkiej pracy i opublikowała zdjęcie z pokoju córeczki. Ku zdziwieniu, niektórzy z internautów zamiast zwrócić uwagę na piękną, nową dekorację, zapatrzyli się na zupełnie coś innego... Zobacz także: Klaudia Halejcio trzy miesiące po porodzie ma...