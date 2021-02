Klaudia Halejcio podczas relacji na InstaStories pochwaliła się dużym brzuszkiem i zdradziła, że rozpoczyna treningi w ciąży. Aktorka zaprezentowała się w legginsach i dopasowanym krótkim topie, który podkreślił figurę przyszłej mamy. Zobaczcie, jak ćwiczyła Klaudia Halejcio i co powiedziała o swoich treningach w czasie ciąży.

Zaledwie kilka tygodni temu Klaudia Halejcio poinformowała, że spodziewa się pierwszego dziecka. Aktorka i jej partner już wkrótce zostaną rodzicami, ale jak się ostatnio okazało, para wciąż nie poznała płci maleństwa. Przyszła mama ma już naprawdę spore ciążowe krągłości, które chętnie podkreśla w dopasowanych stylizacjach. Teraz z kolei Klaudia Halejcio pokazała goły brzuszek i zdradziła, że rozpoczyna treningi w ciąży.

Zaczynam dzisiaj pierwszy trening. Wszystkie siły na niebie i po jednej i po drugiej stronie mówiły, że dopiero mogę zacząć na tym etapie więc za chwilę Edytka do mnie przyjdzie, zaczynami pierwszy trening. Zamówiłam nowe ciuchy bo w swoje już nie byłam w stanie się zmieścić bo miałam same xs. Mam nowe komplety, które mają mnie zmotywować do ćwiczeń- powiedziała Klaudia Halejcio.