Będzie syn czy córka? Klaudia Halejcio opublikowała nowy wpis o ciąży i pokazała rosnący brzuszek! 

Klaudia Halejcio poznała już płeć dziecka? Gwiazda już wkrótce urodzi syna czy córkę? Przyszła mama opublikowała na Instagramie nowy wpis o ciąży i pochwaliła się fotkami na których pokazała duży brzuszek! Sprawdźcie, co napisała Klaudia Halejcio i jak na wpis gwiazdy zareagowali internauci.

Dokładnie 14 lutego Klaudia Halejcio opublikowała radosną wiadomość o ciąży. Aktorka pokazała piękne zdjęcia z partnerem i zdradziła, że już wkrótce po raz pierwszy zostaną rodzicami. Przyszła mama od tamtej chwili chętnie podkreśla rosnący brzuszek.

Na taką role czekałam całe życie! 🤰🏻❤️ To niesamowite jaka jestem szczęśliwa! 🙈🥰 Chyba nawet nie potrafię ubrać tego w słowa by wyrazić swoje szczęście!!! 😍- pisała ostatnio aktorka.

Klaudia Halejcio w rozmowie z magazynem "Party" zdradziła, kiedy maleństwo pojawi się na świecie, ale do tej pory nie mówiła, jakiej płci będzie jej pierwsze dziecko. Teraz aktorka odpowiedziała na pytania fanów o to, czy urodzi syna czy córkę. Gwiazda w najnowszym wpisie na Instagramie przyznała, że wciąż nie poznała płci dziecka.

Chłopiec, czy dziewczynka? 🤰🏻🥰Właściwie już na tym etapie dzięki USG dość łatwo stwierdzić płeć dziecka, ale bywa i tak, jak u nas, że maluch za każdym razem przy badaniu „ukrywa” swe wdzięki. 😅🙈 Aaaa.... nie mogę się doczekać kiedy nam się pokaże 😍 Jak myślicie co będzie? 👩‍👧‍👦 Ponoć jest wiele sposobów by poznać płeć dziecka, przynajmniej tak mówią rodzice 🙈 Chociaż nie wiem czy wierzyć w przesądy 😂🤰🏻🙌🏼 - napisała Klaudia Halejcio.

Internauci wspierali aktorkę pisząc, że najważniejsze jest zdrowie, a nie płeć dziecka.

- A po co to wiedzieć ważne żeby zdrowe było 😍😍😍😍

- Zawsze powtarzam nieważne co, ważne, aby zdrowe i przy porodzie nie było żadnych komplikacji 🙏 Ale ciekawość zawsze wygrywa 😅 Wszystkiego dobrego dla Was, obstawiam córę 😉

- Nie ważne jaka płeć najważniejsze aby zdrowe 😊🙂🙏- komentują fani.