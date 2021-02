Najpierw ciąża, potem ślub? Klaudia Halejcio zapewnia: "Jak spotkasz odpowiednią osobę, to czas nie ma znaczenia"

Rok 2020, który dla wielu z nas był najgorszym rokiem od wielu lat, dla niej okazał się szczęśliwy. Klaudia Halejcio (30) nie tylko się zakochała, ale także zaszła w ciążę!

– To prawda, spodziewam się dziecka. Zostanę mamą już za kilka miesięcy – potwierdza w rozmowie z „Party” szczęśliwa aktorka.

Decyzję o założeniu rodziny podjęła dość szybko. Zaznacza jednak, że nie pochopnie.

– Jesteśmy razem niedługo, ale jak spotkasz odpowiednią osobę, to czas nie ma znaczenia. Byłam już w kilku długoletnich związkach i mimo że czułam się szczęśliwa, nigdy nie myślałam o powiększeniu rodziny. A przy Oskarze wszystko się zmieniło – mówi Klaudia. Kim jest mężczyzna jej życia?

Bratnia dusza

Zdjęcie z Oskarem wrzuciła na Instagram tylko raz, kiedy we wrześniu razem wyjechali na wakacje na grecką wyspę Zakintos. To właśnie tam gwiazda obchodziła 30. urodziny. Jak sama mówi, był to wyjątkowy czas, który spędzili tylko we dwoje. Ukochany obsypał ją prezentami i zadbał, by zapamiętała ten dzień do końca życia. Czym Oskar zajmuje się na co dzień? Klaudia zdradza tylko, że jej partner jest biznesmenem i prowadzi kilka firm. Aktorka chce chronić jego prywatność. Chętniej opowiada za to o łączącym ich uczuciu.

– Trafiłam na osobę, która mnie rozumie. Przy nim czuję się dobrze i bezpiecznie – zapewnia.

Oboje oczywiście zastanawiali się, czy pandemia jest dobrym czasem na dziecko. Ostatecznie stwierdzili jednak, że najlepszym.

– Mam już 30 lat i z przyjemnością obserwuję moją starszą siostrę, która jest mamą dwójki fantastycznych córek. Moi rodzice, a szczególnie mama, która całe życie pracuje w szkole z małymi dziećmi, namawiali mnie, byśmy nie zwlekali — mówi Klaudia.

Dodatkowym argumentem za podjęciem takiej decyzji był fakt, że premiery trzech filmów, w których zagrała w zeszłym roku, odbędą się dopiero we wrześniu. A wtedy ona, jako mama trzymiesięcznego dziecka, będzie mogła już wraz z innymi aktorami promować produkcje. W czym ją zobaczymy? W komedii romantycznej „Szczęścia chodzą parami”, w której wystąpiła z Antonim Królikowskim, oraz w filmach „Gierek” i „Krime Story. Love Story”.

Plany, plany…

Dzisiaj jednak Klaudia myśli nie o pracy, ale przede wszystkim o swojej ciąży.

– W porównaniu z koleżankami, które opowiadały mi o typowych dolegliwościach pierwszego trymestru, czuję się zaskakująco dobrze. Mam nawet więcej energii niż zazwyczaj – zdradza gwiazda.

Teraz przygotowuje się do roli mamy: utonęła w poradnikach i książkach na temat małych dzieci i porodu.

– Jestem podekscytowana, ale też, pewnie jak każda przyszła mama, boję się, że sobie nie poradzę. Dlatego chętnie przyjmę każdą wskazówkę i radę – wyjawia ze śmiechem.

Klaudia i Oskar jeszcze nie wiedzą, czy zostaną rodzicami chłopca, czy dziewczynki. A czy planują już ślub? Aktorka przyznała, że oboje postanowili odłożyć tę ceremonię do czasu, aż pandemia minie.

– Jestem perfekcjonistką i chciałabym, by mój ślub i wesele były takie, jakie sobie wymarzyłam. Może teraz w moim życiu wszystko dzieje się nie po kolei, ale ja się tym absolutnie nie martwię. Nie myślę o remontach, przeprowadzkach ani salach do wynajęcia na wesele. Cieszę się przerwą w pracy i możliwością odpoczywania. Bo już niedługo… Trzymajcie kciuki! – dodaje Klaudia.

Klaudia Halejcio z partnerem.

Instagram

Za kilka miesięcy Klaudia Halejcio zostanie mamą!