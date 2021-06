Klaudia Halejcio z córką i partnerem na spacerze. Szeroka sukienka nie przykryła brzuszka 

Klaudia Halejcio spełnia się w roli mamy. Kiedy 7. czerwca aktorka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zabawny filmik ze szpitala, internauci dosłownie oszaleli z radości. Mała Nel przyszła na świat dokładnie 2. czerwca - dwa tygodnie przed planowanym terminem. Jak widać dziewczynka nie mogła doczekać się, aż zobaczy rodziców. Klaudia Halejcio i jej partner Oskar właśnie zostali przyłapani przez paparazzich w jednej z modnych warszawskich knajp, gdzie wraz z maleństwem udali się na spotkanie ze znajomymi. Jak prezentuje się świeżo upieczona mama, która urodziła zaledwie trzy tygodnie temu? Na ostatnie upały aktorka wybrała stylową, zwiewną midi sukienkę, która idealnie komponowała się z hitowym wózkiem małej Nel! Młoda mama wyglądała rewelacyjnie.

Klaudia Halejcio trzy tygodnie po porodzie

Odkąd Klaudia Halejcio została mamą, na jej profilu na Instagramie co chwila możemy podziwiać urocze zdjęcia i nagrania z Nel, a dumna aktorka w końcu postanowiła pokazać swoim fanom twarz córeczki, która - zdaniem internautów - jest do niej bardzo podobna. Co więcej, gwiazda wcale nie ma zamiaru siedzieć w domu. Ostatnio została ona przyłapana na spacerze z Patricia Kazadi, która często odwiedza swoją przyjaciółkę i jej kilkutygodniową córeczkę, a teraz wraz z Oskarem i Nel aktorka wybrała się do modnej, warszawskiej knajpy, na spotkanie z kolejnymi znajomymi.

Klaudia Halejcio z partnerem, dzieckiem i znajomymi wybrała się na lody. Paparazzi, którzy ostatnio nie odstępują gwiazdy na krok, natychmiast uchwycili ich wspólne chwile, a na zdjęciach, które pojawiły się w sieci, Klaudia Halejcio wyglądała rewelacyjnie. Jak widać młoda mama nie rezygnuje ze stylowych ubrań. Aktorka na wyjście na miasto wybrała letnią midi sukienkę bez ramiączek w modną, drobną biało-pomarańczową kratę. Odcięty tuż pod biustem model, z górą na gumce, sprawdza się nie tylko na przyszłych, jak i świeżo upieczonych mamach, ale jest doskonałą propozycją dla każdej z nas,

Klaudia Halejcio do letniej stylizacji wybrała delikatne sandałki. Jak widać słynna mama teraz stawia przede wszystkim na wygodę. Aktorka niezmiennie zachwyca fanów również swoją formą. Gwiazda, która rodziła przez cesarskie cięcie, wciąż ma uroczy, pociążowy brzuszek. A patrząc na jej gesty, wygląda na to, że bardzo go lubi!

Widać, że Nel to prawdziwe oczko w głowie Klaudii Halejcio i jej partnera Oskara. Co więcej, dziewczynka musi być chyba bardzo grzeczna, bo świeżo upieczeni rodzice wyglądają na naprawdę wypoczętych, a przede wszystkim szczęśliwych! Musimy przyznać, że oglądanie takich zdjęć paparazzi to sama przyjemność.