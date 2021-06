Klaudia Halejcio pokazała drogi wózek córki! Młoda mama wydała ponad 8 tysięcy złotych

Klaudia Halejcio przeżyła wczoraj naprawdę stresujące chwile. Aktorka, która lada dzień po raz pierwszy zostanie mamą, podczas relacji na InstaStories zdradziła, że po tym, jak razem z koleżanką dojechały na Mazury poczuła, że wkrótce może zacząć rodzić! Klaudia Halejcio przez ponad dwie godziny jazdy samochodem do Warszawy stresowała się, czy zdąży dojechać do szpitala. Jak zakończyła się ta historia? Sprawdźcie! Klaudia Halejcio lada dzień zostanie mamą Klaudia Halejcio jest już w dziewiątym miesiącu ciąży i już w każdej chwili jej dziecko może przyjść na świat. AKtorka doskonale zrozumiała to w miniony czwartek, kiedy prosto z Mazur musiała jechać do szpitala. Gwiazda nie ukrywała, że była przerażona całą sytuacją i bała się, że lada chwila rozpocznie się poród. Jest taka historia, że musimy wracać... - powiedziała Klaudia Halejcio. Nie było mi przed chwilą do śmiechu, mam nadzieję, że wam dzisiaj powiem "fałszywy alarm"- dodała po chwili. Przyjaciółka przywiozła Klaudię Halejcio do szpitala, gdzie lekarze zajęli się aktorką. Ostatecznie, gwiazda wróciła jednak do domu, a podczas relacji na InstaStories przyznała, że teraz jej torba do szpitala będzie z nią jeździć codziennie. Jestem tak zmęczona, że ja się dziwię, że mnie wysłali do domu. (...) wyciągam listę, pakuję jeszcze raz torbę do szpitala, będzie jeździła ze mną. Doktor dzisiaj powiedział, że to znak, że mam być czujna i przygotowana. Pakowałam sobie torbę od miesiąca, więcej o tym gadałam niż robiłam- relacjonowała po wyjściu ze szpitala aktorka. Klaudia Halejcio swoją historię opisała również w najnowszym wpisie na Instagramie, gdzie pokazała również, jakie meble wybrała do pokoju córeczki. Po dzisiejszym zwiastunie zbliżającego się porodu, jazdy...