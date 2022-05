Klaudia Halejcio w ogniu krytyki za wakacje bez córki: "Bez dziecka?! Co z was za rodzice?!"

Klaudia Halejcio wraz z partnerem Oskarem wybrała się na rajska majówkę na Seszele. Wakacyjną destynację zakochani postanowili odwiedzić bez małej Nel. Internautom nie spodobał się fakt, że aktorka nie zabrała swojej córeczki ze sobą:

Niektórzy nie potrafią zrozumieć decyzji Klaudii Halejcio.

Niektóre gwiazdy postanowiły spędzić majówkę z dala od Polski. Klaudia Halejcio wyjechała na Seszele, Izabela Janachowska spędza czas w Dubaju natomiast Dominika Tajner zaręczyła się i z pewnością te wolne dni zapamięta na długo. Klaudia Halejcio wybrała destynację, która jest marzeniem dla wielu. Z chęcią publikuje pierwsze zdjęcia z raju i zachwyca nienaganną sylwetką. Komplementy pod fotografiami aktorki się mnożą, jednak wielu internautów zwróciło uwagę na fakt, że Klaudia Halejcio i jej partner wybrali się na wakacje bez córeczki. Niektóre fanki nie potrafią sobie tego wyobrazić:

- Cudne zdjęcie! Wakacje tylko we dwoje? Pytam, bo szukam destynacji na rajski urlop, ale z niemowlakiem. Na razie nr 1 to Bali, które mamy już sprawdzone.

- Klaudia, zdjęcie fantastyczne - totalny odjazd 💯⭐ Czy wyjechaliście na wakacje bez dzidzi? Jeżeli tak to jak to wszystko ogarniasz? Ja bym nie mogła wytrzymać 2 godzin bez mojej córki i nie wiem jak przyjmę dłuższe rozłąki 😱 Pozdrawiam 🌞

- Ja też w życiu bym nie zostawiła takiego maluszka nawet z najlepszą babcią na świecie...

- Trochę przykro, że każdy wyjazd bez dziecka. Tak chyba to nie powinno wyglądać

- Bez dziecka?! Co z was za rodzice?! Po co tacy dzieci mają? - czytamy w komentarzach.