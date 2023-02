Klaudia Halejcio w gorzkim wyznaniu: "Znikały pieniądze w naszym domu". Pokazała, kto ją okradł

W życiu Klaudii Halejcio ostatnio dużo się dzieje. Niedawno po raz pierwszy została mamą, a przed kilkoma dniami, przeprowadziła się do nowego domu. Według medialnych doniesień, posiadłość, w której zamieszkała aktorka wraz z partnerem i córeczką, jest warta ok. 9 milionów złotych! Gwiazda na swoim Instagramie powoli odsłania swoje nowe włości i tym razem możemy podziwiać między innymi jej przepiękny ogród. Mała Nel będzie miała naprawdę mnóstwo przestrzeni do biegania, gdy już postawi swoje pierwsze kroczki. Musicie zobaczyć, jak pięknie to wszystko wygląda! Zobacz także: To nie koniec zmian w życiu Klaudii Halejcio! Młodą mamę czeka prawdziwa rewolucja Klaudia Halejcio pochwaliła się ogrodem w nowym domu Klaudia Halejcio dotychczas mieszkała razem z partnerem Oskarem w nowoczesnym apartamencie w centrum Warszawy. Jednak kilka tygodni po narodzinach ich córeczki , para zdecydowała się przeprowadzić do luksusowej willi . Nowy dom gwiazdy robi wrażenie! Na razie para ma dużo pracy na głowie - trzeba rozpakować wszystkie rzeczy i urządzić po swojemu nowe gniazdko. Mimo to wnętrza w willi Klaudii Halejcio i jej partnera, już zachwycają wielu jej fanów! - Wow, nie mogę się napatrzeć na wnętrze 😍😍 - Ten marmur! 🤩❤️ - Piękny macie dom🙌 - Domek pierwsza klasa ❤️👏🔥 - Cudowny dom. A dzidziuś niech rośnie zdrowo. Dom jest mega. - piszą zachwyceni fani. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Klaudia Halejcio (@klaudiahalejcio) Zobacz...