Klaudia Halejcio opublikowała na Instagramie urocze nagranie ze swoją córeczką w roli głównej. Mała Nel została "nakryta" podczas zabawy ze starszą koleżanką. Dziewczynka wyjmowała z torby pieniądze i rozrzucała je po podłodze. Fani stwierdzili, że dziewczynka będzie umiała sobie poradzić w każdej sytuacji, obserwatorzy nie kryli, że sytuacja rozbawiła ich do łez. Zobaczcie sami! Córka Klaudii Halejcio jest gwiazdą Instagrama! Klaudia Halejcio jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, a na jej Instagramie jest już blisko 630 tysięcy obserwujących. Aktorka chętnie publikuje kadry ze swojego życia prywatnego. Niedawno Klaudia Halejcio zaliczyła wpadkę na zdjęciu a internauci są pewni, że to fotomontaż. Aktorka często publikuje zabawne nagrania, Klaudia Halejcio parodiowała m. in. Sylwię Graff z "Żon Miami". Klaudia Halejcio wcielała się także w role Dagmary Kaźmierskiej. Tym razem jednak to jej córeczka rozbawiła internautów do łez. Obserwatorzy od razu zauważyli, że córka gwiazdy ma niesamowity talent komediowy po mamie. Musicie to zobaczyć! 😂😂😂 #światwedługbundych #jakwyciagnackaseodojca #albundy #tosieniedzieje #loveandmarriage 😂😂😂 - napisała Klaudia Halejcio. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Klaudia Halejcio (@klaudiahalejcio) Zobacz także: Klaudia Halejcio zaliczyła wpadkę na zdjęciu! Internauci są pewni, że to fotomontaż Klaudia Halejcio uwieczniła moment, gdy jej niespełna roczna...