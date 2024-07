Klaudia Halejcio uczy się jazdy konnej

Klaudia Halejcio to jedna z najładniejszych aktorek młodego pokolenia. Występująca w serialu "Hotel 52" gwiazda ostatnio odsłoniła sporo ciała w fantazyjnej stylizacji podczas prezentacji ramówki Polsatu. Przypomnijmy: Seksowna Halejcio i jej jędrne piersi na imprezie Polsatu

Na co dzień Klaudia prezentuje się bardziej powściągliwie i realizuje swoje poza aktorskie pasje. Ostatnio paparazzi przyłapali ją podczas nauki jazdy konnej. Klaudia zaczęła trening w Klubie Wiejskim Wilczeniec, a ćwiczyła pilnie pod okiem przystojnego trenera. Aktorka ma nadzieję, że ta umiejętność przyda się jej również w zawodzie. Może przy roli w jakimś filmie kostiumowym? Tylko podpowiadamy ;)



Jeździć zaczęłam się uczyć 2 lata temu podczas przygotowań do pracy na planie serialu "Rezydencja". Miałam tam sporo scen jeździeckich i w krótkim czasie musiałam opanować podstawy. Okazało się jednak, że szybko złapałam bakcyla i już po zakończeniu pracy, zaczęłam prywatnie szlifować umiejętności. Tak więc do kontaktu z tym sportem zmusiła mnie praca, potem sama odkryłam, że może to dawać mnóstwo frajdy - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl Klaudia.