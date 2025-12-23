Klaudia Halejcio już od najmłodszych lat jest znana polskiej publiczności dzięki swym aktorskim poczynaniom. Jako czterolatka po raz pierwszy pojawiła się na deskach teatru, a później zdobywała również doświadczenie na serialowych planach. Telewidzowie szczególnie polubili aktorkę dzięki rolom w popularnych serialach takich jak "Złotopolscy", "Pierwsza miłość", "Hotel 52" i "Przepis na życie". W jej dorobku artystycznym warto również wymienić udział w filmie "Popiełuszko. Wolność jest w nas". Co więcej, Klaudia decydowała się też w trakcie swojej kariery na udział w programach telewizyjnych, dzięki czemu mogliśmy śledzić jej taneczne zmagania w programie Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami oraz Dance Dance Dance. Prywatnie jest partnerką przedsiębiorcy Oskara Wojciechowskiego, z którym ma córkę Nel.

A jakie emocje towarzyszą jej w ostatnich dniach, tuż przed świętami Bożego Narodzenia? Zdradziła to nagle swoim obserwatorom.

Klaudia Halejcio z zaskakującym wyznaniem! "Mam dosyć"

Grudzień to dla Klaudii Helejcio bardzo pracowity czas. Jej obserwatorzy mogą śledzić, jak prężnie działa między innymi na Instagramie. Realizuje wiele kampanii, a jednocześnie pokazuje fanom świątecznie ozdobione wnętrza swojej luksusowej wilii. W pozornie zwykły, grudniowy dzień, aktorka nagle z zaskoczenia opublikowała krótki filmik, w którym zdradziła, że przed świętami przeżywa niemałe emocje - i to na własne życzenie.

Trzeci dzień porządków przedświątecznych. Właśnie zrobiłam całą wielką szafę z pościelami, poduchami, kapami, ręcznikami. Już mam tak dosyć. Teraz się wkopałam sama i nie ma opcji, muszę to wysprzątać do świąt. Już trzeci dzień działam w tych kartonach podzieliła się ze swoimi fanami Klaudia Halejcio

Gwiazda przyznała, że gdyby nie nadchodzące święta, to prawdopodobnie nigdy nie zmobilizowałaby się do tak gruntownych porządków. Na szczęście w tle nagrania fani aktorki mogli usłyszeć też spokojny głos wspierającego ją na co dzień partnera Oskara.

Klaudia Halejcio chwali się willą. Tak jej dom wygląda na święta

Warta kilka milionów willa, w której Klaudia Halejcio mieszka wraz z partnerem i córeczką, już nieraz stawała się tematem głośno komentowanym w mediach, choćby dlatego, że przestrzeń ta stała się planem serialu "Aniela", w którym główną rolę odegrała Małgorzata Kożuchowska. Tym razem sama Klaudia nagrała filmik eksponujący wnętrza jej domu w świątecznym wydaniu. "Tak wygląda nasz dom na Święta. Świąteczny Home Tour 2025" można obejrzeć na kanale aktorki na platformie YouTube.

