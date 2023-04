Klaudia Halejcio szykuje się do ślubu. Aktorka pochwaliła się swoim szczęściem, a fani gratulują 

Czy w życiu Klaudii Halejcio właśnie miał miejsce kolejny przełomowy moment? Aktorka, która jest w 30. tygodniu ciąży i w czerwcu powita na świecie swoje pierwsze dziecko, jednym zdjęciem wzbudziła spekulacje fanów. Choć gwiazda i jej partner Oskar są stosunkowo świeżym związkiem, Klaudia Halejcio sama przyznała, że kiedy spotka się tę właściwą osobę, czas nie ma znaczenia. Czy teraz na jej dłoni pojawił się zaręczynowy pierścionek? Klaudia Halejcio powiedziała "Tak"? Pierwsze zdjęcie z nowym partnerem, Klaudia Halejcio opublikowała we wrześniu ubiegłego roku. Właśnie wtedy fani aktorki dowiedzieli się, że ta ponownie się zakochała i wszyscy zaczęli dopytywać się o to, kim jest tajemniczy mężczyzna. Jak się okazało, para poznała się przez wspólnego znajomego, a Oskar to biznesmen, który działa w branży internetowej. Kiedy Klaudia Halejcio postanowiła ogłosić kolejne, wielkie wydarzenie ze swojego życia i zdradziła, że wkrótce zostanie mamą, wielu zastanawiało się, czy przyszli rodzice zdecydują się wziąć ślub przed przyjściem na świat swojego dziecka. Jestem perfekcjonistką i chciałabym, by mój ślub i wesele były takie, jakie sobie wymarzyłam. Może teraz w moim życiu wszystko dzieje się nie po kolei, ale ja się tym absolutnie nie martwię. Nie myślę o remontach, przeprowadzkach ani salach do wynajęcia na wesele. Cieszę się przerwą w pracy i możliwością odpoczywania. Bo już niedługo… Trzymajcie kciuki! – tłumaczyła w rozmowie z nami aktorka. Czy jednak para postanowiła zmienić zdanie, a Oskar zdał swojej ukochanej to ważne pytanie? Kiedy Klaudia Halejcio opublikowała na swoim profilu na Instagramie kolaż zdjęć, który miał pokazać jak ciąża zmieniła jej ciało , uwagę jednej z internautek przykuło zupełnie coś innego, niż sporych...