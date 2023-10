Klaudia Halejcio rzadko pokazuje swojego partnera Oskara. Chociaż jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie relacjonuje swoje codzienne życie, jej ukochany pojawia się na rodzinnych zdjęciach sporadycznie. Przy okazji sesji zdjęciowej do urodzinowego numeru "Party" postanowiliśmy podpytać aktorkę o to, jaki jest Oskar i jakie relacje ma z jego rodzicami. Zobaczcie, co zdradziła nam Klaudia Halejcio.

Klaudia Halejcio szczerze o Oskarze i przyszłej teściowej

Klaudia Halejcio jest w szczęśliwym związku z Oskarem. O tym, że jest zakochana poinformowała jesienią 2020 roku, kiedy świętowała swoje 30. urodziny na Zakynthos. Wtedy również po raz pierwszy pokazała zdjęcie z ukochanym. W Walentynki para podzieliła się radosną nowiną, że spodziewa się dziecka. Mała Nel przyszła na świat na początku czerwca 2021, a niedawno odbyły się jej chrzciny. W każdą z tych ważnych okazji Klaudia Halejcio pokazała rodzinne zdjęcia z Oskarem, chociaż na co dzień niewiele o nim mówi. Co wiadomo o partnerze Klaudii Halejcio? Jedynie tyle, że jest biznesmenem, który ma kilka firm i doskonale sobie radzi w branży internetowej. W wywiadzie z Party.pl, Klaudia Halejcio opowiedziała nieco więcej o miłości swojego życia. Zdradziła, że z Oskarem mają totalnie różne temperamenty:

Mój Oskar jest postacią bardzo wyważoną, spokojną i nagle wchodzę ja. Więc jeszcze taki kontrast naszej dwójki - myślę, że to było ciekawe dla rodziców. Trochę świeżości wprowadziłam.

Aktorka przyznała, że mocno docenia tę różnicę w charakterach:

Wyobrażasz sobie drugiego wariata w domu? Przecież to by się nie udało. Dobrze jest jak ktoś, kto ciebie przystopuje.

Podkreśliła również, jakie cechy i spojrzenie na świat łączy ją z partnerem oraz jakie ma relacje z jego rodzicami! Koniecznie zobaczcie nasz wywiad.

