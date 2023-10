Klaudia Halejcio opowiedziała o najtrudniejszych chwilach w swoim życiu. Aktorka w rozmowie z Party.pl wspominała swoje dzieciństwo i nie ukrywa, że przeżyła prawdziwy koszmar w szkole. Okazuje się, że niektórzy nauczyciele wyjątkowo źle ją traktowali. Nie uwierzycie, co usłyszała na swój temat.

Reklama

Klaudia Halejcio opowiedziała o swoim dramacie w szkole

Klaudia Halejcio od ponad dwóch lat spełnia się w roli mamy. Córeczka aktorki i jej partnera przyszła na świat w czerwcu 2021 roku. Kilka miesięcy temu Klaudia Halejcio świętowała 2. urodziny córki, a my teraz zapytaliśmy dumną mamę, czy zastanawiała się już nad przyszłością małej Nel i jej edukacją. Aktorka nie ukrywa, że jeszcze o tym nie myślała, ale sama bardzo źle wspomina naukę w jednej ze szkół.

Jedyne, co mnie w życiu skrzywdziło to szkoła. Mówię to z całą odpowiedzialnością tych słów dlatego, że nie było mi nigdy łatwo, było mi ciężej niż innym- wyznała szczerze gwiazda. (...)Pamiętam te nieprzespane noce, płacze. Masakra to była. (...) To po prostu była zazdrość- dodała.

Klaudia Halejcio zdradziła, co działo się w jej szkole i co mówili na jej temat nauczyciele. Posłuchajcie, co wyznała nam aktorka!

Reklama

Zobacz także: Klaudia Halejcio nie chce hucznego wesela. "Chciałabym, żeby ten dzień nas cieszył"