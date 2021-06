Klaudia Halejcio promuje niebezpieczny trend na odchudzanie! Lepiej nie róbcie tego w domu

Klaudia Halejcio 3 tygodnie temu po raz pierwszy została mamą, a już wraca do formy sprzed ciąży. Aktorka podzieliła się sposobem na odchudzanie. To bardzo niebezpieczny trend!

Klaudia Halejcio zaledwie trzy tygodnie temu po raz pierwszy została mamą. Jej córeczka przyszła na świat 2 czerwca i od razu skradła serca nie tylko pięknej aktorki i jej bliskich, ale też internautów. Młoda mama coraz śmielej publikuje więc nie tylko swoje refleksje po porodzie. Niedawno Klaudia Halejcio pokazała, jak karmi małą Nel, a także pochwaliła się blizną po cesarskim cięciu. Teraz uwielbiana przez internautów artystka, która zgromadziła na swoim instagramowym koncie ponad 515 tys. obserwatorów, zdradziła swój sposób na powrót do formy sprzed ciąży. Jednak uważajcie! To z pozoru zabawne nagranie, promuje bardzo niebezpieczny trend. Lepiej nie róbcie tego w domu!

Klaudia Halejcio wraca do formy sprzed ciąży

Choć Klaudia Halejcio przez długi czas ukrywała swój błogosławiony stan, to odkąd przekazała światu radosną nowinę, coraz śmielej dzieliła się z fanami kolejnymi szczegółami przebiegu ciąży. To właśnie za pośrednictwem instagrama mogliśmy śledzić rosnące ciążowe krągłości artystki, jak również być świadkami tego, jak Halejcio przeżywa swoje baby shower. To jeszcze nie wszystko! Aktorka a pośrednictwem Instagrama zdradziła również płeć i imię dziecka. Aktorka pokazała również pokoik dla córeczki.

Gdy tylko mała Nel przyszła na świat, fani artystki niemal od razu zakochali się w jej malutkiej córeczce, która, jak się okazuje, jest bardzo podobna do swojej sławnej mamy. Jednak pomimo licznych cukierkowych postów, wychwalających macierzyństwo i zachwycających się małą Nel, artystka nie kryła, również i ona ma gorsze dni. Halejcio zalana łzami podzieliła się poruszającym apelem, w którym wyznała, że bardzo doskwierają jej poporodowe dolegliwości, a ostatnio zdradziła, że karmienie piersią bardzo dużo ją kosztowało.

Teraz aktorka postanowiła w pełnej okazałości pokazać swoje ciało po porodzie i przyznała, że zamierza pójść w ślady innych celebrytek, i jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży. Co ciekawe, znana z ogromnego poczucia humoru i dystansu do siebie artystka, zrobiła to w znany dla siebie żartobliwy sposób. Klaudia Halejcio owinęła się bowiem od stóp do głów folią spożywczą, nawiązując do modnego triku na odchudzanie, tzw. body wrappingu. Tak przygotowana próbowała nawet ćwiczyć.

Plan na powrót do formy po ciąży - napisała Halejcio - podpisała swoje InstaStories Klaudia.

Przerysowane ruchy i mimika miały wskazywać na to, że aktorka żartuje sobie z celebrytek, które tuż po porodzie zrobią wszystko, żeby jak najszybciej schudnąć. Niestety, choć wielu internautów odebrało nagranie Klaudii Halejcio jako żart, innych mogło zachęcić do tego, by wziąć na poważnie rady aktorki. I choć sam zabieg body wrappingu, polegający na użyciu odpowiednich kosmetyków, a następnie owinięciu wybranych partii ciała folią, jest polecaną przez salony kosmetyczne metodą odchudzania, to owinięcie się folią od stóp do głów może okazać się bardzo niebezpieczne. Po pierwsze może prowadzić do poważnych odparzeń, zaburzeń krążenia, a nawet uduszenia, jeśli tak jak Klaudia Halejcio, owiniemy sobie również głowę.

Dlatego też apelujemy, byście z dużą rezerwą pochodzili do instagramowych trendów, które zamiast pomóc, mogą poważnie wam zaszkodzić. Podkreślamy również, że nagranie Klaudii Halejcio miało wyłącznie wydźwięk humorystyczny, dlatego też nie polecamy powielania jej "sposobu na odchudzanie", który był jedynie social mediowym żartem.

Instagram @klaudiahalejcio

Od czasu ogłoszenia radosnej nowiny przyszła Klaudia Halejcio stała się jeszcze bardziej w mediach społecznościowych, w których chętnie dzieliła się z fanami kolejnymi, zachwycającymi fotografiami rosnącego brzuszka.

Instagram @klaudiahalejcio

Dziś Klaudia Halejcio jest już szczęśliwą mamą małej Nel. Aktorka chętnie relacjonuje w sieci kolejne postępy w rozwoju swojej córeczki. Artystka nie tylko pokazała w sieci twarz pociechy, ale też coraz śmielej publikuje relacje, na których mówi o blaskach i cieniach pierwszych dni po porodzie.