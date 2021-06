Klaudia Halejcio pokazała piękny film z baby shower. "Magia" - komentują internauci

Klaudia Halejcio dużo ryzykowała, decydując się na baby shower dosłownie w ostatniej chwili. Aktorka była już w 9 miesiącu, kiedy przyjaciółki zorganizowały jej piękne przyjęcie . Nie zabrakło balonów, zdobionych przekąsek czy kilkupoziomowego tortu. Było różowo, beżowo i po prostu bajecznie. Klaudia Halejcio z wielką radością wraca wspomnieniami do tego przyjęcia dopiero trzy tygodnie po narodzinach córki. Jak sama mówi, nie wierzy, że udało się zorganizować jej baby shower przed porodem, zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu na świecie już była mała Nel. Klaudia Halejcio pokazała zdjęcia z baby shower Organizatorką uroczego baby shower były przyjaciółki Klaudii Halejcio. Patricia Kazadi uchyliła już nieco rąbka tajemnicy, pokazując na swoim InstaStories kilka zdjęć z wydarzenia . Dopiero jednak dziś Klaudia Halejcio opublikowała nieco więcej, chwaląc się prześliczną fotorelacją. Baby shower aktorki było prześliczne, utrzymane w spójnej kolorystyce wystroju, nawet gościnie ubrały się w piękne, białe sukienki! Nie to jednak nadawało mnóstwo wyjątkowości temu wydarzeniu, Klaudia Halejcio ze śmiechem wspomina, że spodziewała się, że z imprezy pojedzie prosto na porodówkę! Nie wierzę, że udało się nam zrobić baby shower dla Nel 🙈😂 właściwie przepowiednie dziewczyn, że po imprezie pojadę prosto na porodówkę praktycznie się sprawdziły 😂🙈🥳 Dziękuje dziewczyny za piękną pamiątkę ❤️ Zapraszam na obiecaną foto relacje 😉🥰 - napisała aktorka na swoim Instagramie. Fani nie mogą się nadziwić, jak wspaniale wyglądała Klaudia Halejcio tuż przed porodem. Aktorka prezentowała się wspaniale w pięknej białej sukience i romantycznym kapeluszu. Wyglądałaś obłędnie, aż trudno uwierzyć, że to 9. miesiąc!...