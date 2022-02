Klaudia Halejcio pochwaliła się pierwszymi wakacjami Nel w Dubaju! Pełen luksus

Klaudia Halejcio po ostatniej podróży do Paryża, która okazała się sporym rozczarowaniem aktorka razem z partnerem Oskarem i córeczką wybrali się do Dubaju. Rajskie wakacje gwiazda postanowiła zrelacjonować na swoim Instagramie i nie ukrywa, kto jest najbardziej zadowolony z tej podróży...

Klaudia Halejcio pochwaliła się pierwszymi wakacjami Nel w Dubaju!

Klaudia Halejcio już od dawna relacjonuje na Instagramie dużą część swojego życia, a zabawne filmiki z jej udziałem podbijają Instagram i TikToka. Co prawda aktorka wróciła już do pracy, ale wygląda na to, że to działalność w mediach społecznościowych zajmuje jej obecnie najwięcej czasu oprócz opieki nad córeczką Nel, która jest prawdziwym oczkiem w głowie dla swoich rodziców. Niedawno młodzi rodzice wybrali się na krótką wyprawę tylko we dwoje do Paryża, ale nie była to ich podróż marzeń, bo Klaudia Halejcio została okradziona.

Teraz z kolei aktorka pochwaliła się bajecznymi wakacjami w Dubaju i zdradziła, że są to pierwsze wakacje Nel. Dziewczynka jest zachwycona, a Klaudia Halejcio żartuje, że nie będzie chciała wrócić do domu...

Instagram / klaudiahalejcio

Nel na wakacjach ma pełną uwagę rodziców i spędza mnóstwo czasu ze swoim tatą Oskarem, próbuje nowych smakołyków i świetnie czuje się na plaży. Zresztą wystarczy spojrzeć na te zdjęcia!

Instagram / klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio na urlopie zadbała o komfort córeczki i wybrała dla niej nową kompaktową spacerówkę marki Babyzen YOYO, która kosztuje ok. 1,7 tys. zł

Instagram / klaudiahalejcio

Relacje Klaudii Halejcio z Dubaju jak zwykle cieszą się dużą popularnością wśród jej fanów! Śledzicie podróż aktorki z rodziną?