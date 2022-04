Klaudia Halejcio parodiuje Sylwię Graff z "Żon Miami". Co na to gwiazda hitu TVN?

Klaudia Halejcio kilka miesięcy temu po raz pierwszy została mamą i od początku jej córka jest obecna na instagramowym profilu swojej mamy. Aktorka pokazuje nie tylko zdjęcia z rodzinnych sesji, których mała Nel ma już na swoim koncie całkiem sporo, ale też relacje na Instastory, gdzie w żartobliwy sposób opisuje rzeczywistość młodej mamy. Jej zabawne filmiki podbiją sieć, a teraz Klaudia Halejcio wyznała, że dziewczynka tak ją rozśmieszyła, że... popłakała się ze śmiechu. Klaudia Halejcio popłakała się przez córkę! O co chodzi? Klaudia Halejcio 2 czerwca została mamą i sama przyznała, że była to dla niej prawdziwa rewolucja, ale "ten brzdąc wynagradza wszystko" - pisała na Instagramie niedługo po porodzie. To nie koniec zmian w życiu aktorki, bo niedługo po narodzinach Nel razem ze swoim partnerem Oskarem przeprowadziła się do imponującej willi na warszawskim Ursynowie. Gwiazda szybko wróciła do pracy, a ostatnio może liczyć na pomoc swojej mamy, która pod jej nieobecność zajmuje się małą Nel. Ostatnio przed wyjściem na sesję zdjęciową Klaudia Halejcio miała zaskakującą sytuację. Kiedy aktorka chciała się wyjść z domu zdecydowała się ucałować córeczkę na pożegnanie i wtedy mała Nel chwyciła ją za długie, przedłużone rzęsy i je odkleiła! Klaudia Halejcio nie ukrywa, że ta sytacja tak ją rozśmieszyła, że popłakała się nie zwarzając na pełny makijaż gotowy na sesję. Złapała i zdjęła mi całe oko - wyznala ze śmiechem Klaudia Halejcio. Czyżby córeczka Klaudii Halejcio po mamie odziedziczyła poczucie humoru? Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała pokój córeczki. Jeden szczegół przeraził fanów! Co na to gwiazda?! Klaudia Halejcio często w mediach społecznościowych dzieli się...