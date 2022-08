Klaudia Halejcio wyprawiła huczne chrzciny dla swojej córki, Nel! Gwiazda, która niedawno przeprowadziła się do ogromnej willi, wartej około 9 milionów, jak zwykle przyjęcie dla rodziny i bliskich dopieściła do perfekcji - były personalizowane ciastka, balony i oczywiście kilka stylizacji dla małej Nel! Zobaczcie zdjęcia. Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała pokój córeczki. Jeden szczegół przeraził fanów! Co na to gwiazda?! Chrzciny córki Klaudii Halejcio - na bogato! Klaudia Halejcio doskonale wie, jak przygotować uroczystość, która zachwyci gości. Niedawno świętowała swoje urodziny i już wtedy było "na bogato" . Kolejne przyjęcie odbyło się z okazji chrztu świętego córki aktorki i jej partnera, Oskara. Klaudia Halejcio zaprosiła gości do swojej pięknej willi , w której nie zabrakło pięknych dekoracji i ozdób. Oczywiście najważniejsze tego dnia była Nel, a więc gwiazda postarała się o kilka stylizacji dla dziewczynki: Przygotowuję różne opcje na przebranie księżniczki później - relacjonowała Halejcio na Instagramie. O wszelkie słodkości (m.in. personalizowane ciasteczka z napisami) oraz przystrojenie domu zadbały firmy, zaprzyjaźnione z Klaudią Halejcio. Goście mogli spróbować m.in. sernika oraz upieczonych specjalnie na tę okazję ciasteczek z napisem "Nel". Wszystko w odcieniach bieli i pudrowego różu. Wśród gości pojawiła się nie tylko rodzina Klaudii Halejcio, ale również jej przyjaciele - m.in. Patricia Kazadi, która uwielbia zajmować się małą Nel! Zobacz także: Klaudia Halejcio ma w domu praczki i sprzątaczki? Internauci zarzucili jej kłamstwo