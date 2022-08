Klaudia Halejcio w obłędnych kreacjach na Festiwalu Weselnych Przebojów. Ale figura

Klaudia Halejcio kilka miesięcy po raz pierwszy została mamą, ale to nie koniec zmian w życiu aktorki. Niedawno przeprowadziła się razem z partnerem i córeczką do willi na warszawskim Ursynowie i powoli wraca do obowiązków zawodowych. Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" ostatnio poprowadziła "Festiwal Weselnych Przebojów 2021" i zachwyciła swoimi stylizacjami w sukniach ślubnych. Teraz Klaudia Halejcio zdecydowała się na zaskakujące wyznanie na temat wesela. O co chodzi? Klaudia Halejcio pokazała pamiątkę z wesela! Klaudia Halejcio opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć w sukni ślubnej i dodała do nich wymowny opis: Pamiątka z Wesela 🥳👰‍♀️😂 - napisała na Instagramie Klaudia Halejcio i w jednym z komentarzy dodała: Bylo wspaniale ! Czy to oznacza, że Klaudia Halejcio i jej partner Oskar wzięli ślub? Niestety na to fani aktorki jeszcze muszą poczekać! Gwiazda "Pierwszej miłośći" opublikowała nowe zdjęcia z "Festiwal Weselnych Przebojów 2021" w Mrągowie i o tym weselu wspomina. Tymczasem Internauci nie mogą wyjść z podziwu nad ślubnymi stylizacjami Klaudii Halejcio i czekają teraz na jej ślub z partnerem Oskarem. Pasuje Ci suknia ślubna @klaudiahalejcio Ja myślę, że kreuję Pani nowe trendy ślubne. Przecudownie pani wygladala ! Wyglądala Pani jak księżniczka tylko korony Pani brakowało. Zobacz także: Tak Klaudia Halejcio wygania... ważkę ze swojego nowego domu! Zabawne nagranie podbija sieć Klaudia Halejcio w ślubnej stylizacji prezentowała się niemal jak księżniczka. Internauci wprost piszą, że aktorka wyglądała "nie jak milion dolarów, ale dziesięć milionów". Zresztą, sami zobaczcie! ...