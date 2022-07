Odkąd Klaudia Halejcio została mamą, fanki aktorki nie przestają zachwycać się małą Nel. Dziewczynka, która przyszła na świat dokładnie 2 czerwca, jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców, choć gwiazda nie ukrywa, że w jej przypadku macierzyństwo wiąże się również z trudniejszymi chwilami. Jednak uśmiech córeczki wynagradza wszystko. Co więcej, okazuje się, że z dnia na dzień Nel jest coraz podobniejsza do swojej mamy! Kiedy Klaudia Halejcio pokazała nowe nagranie z córeczką, fanki nie tylko rozpływały się nad urodą maluszka, ale przede wszystkim zwróciły uwagę, że dziewczynka to wierna kopia aktorki. Córka Klaudii Halejcio to wykapana mama! Klaudia Halejcio urodziła dwa miesiące temu, a wesołą nowiną przekazała fanom za pomocą zabawnego wideo. Od tego czasu mała Nel stała się prawdziwą gwiazdą w mediach społecznościowych aktorki, która chętnie opowiadała o trudach macierzyństwa , pierwszych chwilach z córeczką , które - jak sama przyznała - były naprawdę stresujące, czy swoich kryzysach jako mama. Nic dziwnego, że internautki nie przestają zachwycać się Klaudią Halejcio, która wyciskając siódme poty w siłowni, znajdującej się w jej nowym domu , bardzo szybko wróciła do formy i dziś może pochwalić się idealnie płaskim brzuchem. Choć aktorka już wróciła do pracy, to córeczka jest na jej pierwszym miejscu i jak się okazuje, Nel jest bardzo podobna do mamy! Zobacz także: Klaudia Halejcio zdradziła, ile lat będzie spłacać kredyt na nowy dom. Pokazała też basen w swojej willi! Kiedy Klaudia Halejcio opublikowała na swoim profilu na Instagramie filmik, którego gwiazdą jest mała Nel, internautki nie mogły wyjść z podziwu. Córeczka aktorki jest przesłodka i nikt nie ma...