Klaudia Halejcio pochwaliła się nową fryzurą. Nowy kolor i ostre cięcie to dobra zmiana?

Marta Żmuda-Trzebiatowska zdecydowała się na kolejną metamorfozę. Niedawno aktorka rozjaśniła włosy, a teraz opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie wprost z salonu fryzjerskiego i zaprezentowała się w nowej odsłonie z grzywką w roli głównej. Taka grzywka czyli "The 60's bangs" to największy trend wiosny 2021 - Marta doskonale wie, co będzie modne! Sama aktorka chyba nie spodziewała się tylu komplementów... "The 60's bangs" czyli najmocniejszy trend 2021 Jak wygląda "The 60's bangs"? To prosta, nieco zmierzwiona grzywka, połączona z delikatnie wycieniowanymi warstwami włosów opadającymi na twarz. Ta fryzura jest piękną ramą dla twoich oczu i zdecydowanie przyciąga wzrok właśnie w ich stronę! "The 60's bangs" to nowa odsłona hitowe "curtain bangs" , czyli "grzywki-zasłonki". Taka urocza i dziewczęca grzywka dodatkowo odejmie ci lat - tak też się stało w przypadku Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Marta Żmuda-Trzebiatowska zdecydowała się na grzywkę! Marta Żmuda-Trzebiatowska od czasu do czasu eksperymentuje z fryzurami, ale zazwyczaj zmiany wiążą się z nowym kolorem włosów i nie są aż tak spektakularne. Tym razem jednak było inaczej i aktorka zdecydowała się na dużą zmianę, którą pochwaliła się w mediach społecznościowych. Tuż po wizycie u znajomego fryzjera Marta Żmuda-Trzebiatowska pokazała nowe zdjęcie w pięknym brązie i z modną grzywką w roli głównej. Spotkania i zmiany to to co lubię w moim zawodzie najbardziej. ❤️ - napisała Marta Żmuda-Trzebiatowska. Nowa fryzura gwiazdy serialu "Na dobre i na złe" zachwyciła jej fanki, które są pod wrażeniem zmiany i podkreślają,...