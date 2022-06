Klaudia Halejcio krzywi się i robi zeza. Bezlitośni fani: "To wykluczanie osób niepełnosprawnych."

Klaudia Halejcio urodziła córeczkę! Wraz z małą Nelą wróciły już do domu. Zobaczcie, co na nie tam czekało! Rozczulające!

Klaudia Halejcio urodziła! Aktorka poinformowała, że jej córeczka pojawiła się na świecie 2 czerwca. Dziewczynka jest zdrowa i już wróciła z mamą do domu. Ponieważ Klaudia Halejcio jest ogromną fanką wzruszających filmików , nie mogła nie uwiecznić tego wyjątkowego momentu. Na jej Instagramie pojawiło się nagranie, które rozłożyło fanów na łopatki. Łzy wzruszenia same cisną się do oczu. Klaudia Halejcio urodziła! Pokazała wzruszające nagranie z córką Klaudia Halejcio pochwaliła się przeuroczym nagraniem. Aktorka wyszła ze szpitala i postanowiła uwiecznić ten moment. Na filmiku możemy zobaczyć, jak tata po raz pierwszy wkłada fotelik z córką do samochodu, jak prowadzi samochód. Widać także mieszkanie, przepięknie przystrojone na powitanie młodej mamy i jej córki. Na podłodze są poustawiane kosze pełne kwiatów, a obok białej, wiklinowej kołyski czeka już mnóstwo różowych balonów. Klaudia Halejcio nie kryje łez wzruszenia. Zresztą odkąd na świecie pojawiła się jej córka, aktorka często się wzrusza. Ta podniosła chwila pierwszych momentów w domu i płaczącej świeżo upieczonej mamy udzieliła się także fanom, którzy zachwyceni komentują: - Wzrusz max po filmiku 😭😭❤️❤️ Jeszcze raz gratulacje dla rodziców, mała jest cudowna 😩❤️🙏🏻 - Cudnie dużo zdrówka życzę ❤️🙌 - Wzruszyłam się 🥺 dużo zdrówka dla Was ❤️ - Matko Bosko jakie to piękne 😍 Pierwsza córka Klaudii Halejcio dostała oryginalne imię, Nel. Aktorka razem z partnerem świadomie szukali imienia, które jest rzadko spotykane. Świeżo upieczeni rodzice zdecydowali także, że nie będą pokazywać twarzy swojego dziecka. Zobacz także: Klaudia Halejcio o pierwszych...