Klaudia Halejcio na nagraniu z samolotu, z którego odpadł fragment skrzydła! Fani w szoku

Klaudia Halejcio pokazała, jaką niespodziankę przygotowała dla swojego partnera. Okazuje się, że dokładnie w 8 marca, czyli w Dzień Kobiet, ukochany aktorki skończył 29 lat. Z tej okazji ciężarna Klaudia Halejcio zorganizowała dla niego przyjęcie niespodziankę, a później wybrali się w podróż... tylko we dwoje. I to jaką! Zobaczcie sami! Jak Klaudia Halejcio świętowała urodziny partnera Rok 2020 był naprawdę wyjątkowy dla Klaudii Halejcio. Aktorka dokładnie rok temu poznała swojego partnera, Oskara, a po kilku miesiącach związku okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka. Ukochany aktorki jest biznesmenem i prowadzi kilka firm, ale gwiazda dość rzadko publikuje w sieci jego zdjęcia. Partner Klaudii Halejcio skończył 29 lat. Z okazji urodzin aktorka przygotowała dla ojca swojego dziecka imprezę w Warszawie. Tak się cieszę bo mój Oskar się niczego nie spodziewa, a przynajmniej mam taką nadzieję, albo jest jeszcze lepszym aktorem niż ja - relacjonowała Klaudia Halejcio. Przyjęcie niespodzianka to jednak nie koniec atrakcji. Okazuje się, że po imprezie zakochani wybrali się helikopterem do Zakopanego i już tylko we dwoje świętowali urodziny Oskara i Dzień Kobiet. Klaudia Halejcio podczas relacji na InstaStories pokazała, jak spędziła urodziny partnera, a w sieci opublikowała wspólne zdjęcie z ukochanym. Spójrzcie tylko na dużt brzuszek aktorki! Zobacz także: Klaudia Halejcio zdradziła płeć dziecka! "Gdzieś tam głęboko w sercu zawsze miałam marzenie o..." Klaudia Halejcio przygotowała przyjęcie urodzinowe dla swojego partnera. Aktorka zdradziła również, że po imprezie wybrali się w góry. Ukochany gwiazdy skończył 29 lat. Wyświetl ten post na...