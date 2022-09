Klaudia Halejcio zostawiła dzieci z partnerem. To, co zobaczyła po pięciu minutach, odjęło jej mowę

Kilka dni temu Klaudia Halejcio wyprawiła huczne chrzciny dla swojej córki, Nel. Gwiazda pokazała w sieci mnóstwo zdjęć z pięknej uroczystości, ale na deser zostawiła najlepsze - rodzinne fotografie z Oskarem, swoim partnerem, który rzadko kiedy pojawia się w social mediach Klaudii. Fani są zachwyceni rodziną jak z obrazka, zwrócili jednak uwagę a wygląd Oskara! Zobacz także: Klaudia Halejcio ma własne kino! To kolejna atrakcja w wilii za 9 milionów zł... Partner Klaudii Halejcio, Oskar, podobny do Miśka Koterskiego? Klaudia Halejcio na Instagramie bardzo często dzieli się swoim życiem prywatnym i życiem codziennym. Odkąd została mamą małej Nel, to właśnie córeczka i wszystko co z nią związane zdominowały jej profil. Niedawno aktorka ochrzciła dziewczynkę, oczywiście na Instagramie nie zabrakło fotorelacji z tego rodzinnego wydarzenia. Wcześniej gwiazda pokazywała nagrania z urodzin , regularnie również prezentuje światu swoją nową willę za 9 mln złotych na warszawskim Ursynowie. Najrzadziej na jej profilu przewija się jej partner, Oskar. Do teraz! Najnowszy post to wspólne rodzinne zdjęcie z wspomnianych wcześniej chrzcin Nel. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Klaudia Halejcio (@klaudiahalejcio) Co wiadomo o Oskarze? Niewiele, poza tym, że jest biznesmen, który świetnie radzi sobie w branży internetowej i prowadzi kilka film. Na najnowszym zdjęciu z chrzcin Nel jedna z fanek Klaudii porównała go do... Miśka Koterskiego: Pięknie, ale muszę to napisać i odrazu sorry ale na tym...