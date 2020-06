Trendy lato 2020. Klaudia El Dursi w sneakersach za 3 tysiące złotych! To hit wakacji

Klaudia El Dursi dzięki udziałowi w „Top Model” zaczęła karierę w TVN. Doskonale sprawdziła się jako prowadząca „Hotel Paradise” i za jakiś czas znów zobaczymy ją w drugim sezonie reality-show. Teraz nowa gwiazda TVN została przyłapana przez paparazzi podczas spotkania w Warszawie. Modelka zdecydowała się na bardzo modną stylizację z drogimi dodatkami. Na uwagę zawracają też spodnie z charakterystycznymi rozcięciami nad udami. Spójrzcie na najnowszy look Klaudii El Dursi! Te dodatki kosztują majątek!

Klaudia El Dursi pokochała markowe dodatki!

Modelka ma doskonałe wyczucie stylu i mając przed sobą aktywny dzień postawiła na modny, a zarazem wygodny look. Spodnie z rozcięciami, czarna koszula i ramoneska to idealny zestaw na co dzień. Ten look uzupełniła hitowymi sneakersami Balenciaga, które kosztują ponad 3 tys. zł. Gwiazdy je kochają!

Jednak to nie jedyny stylowy i drogi dodatek, na jaki zdecydowała się Klaudia El Dursi! Nie sposób przeoczyć klasycznej pikowanej torebki Chanel. Ten model może kosztować nawet 10 tys. zł.

Tylko spójrzcie na ten look!

