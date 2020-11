Klaudia El Dursi szykuje się do ślubu?! Ma już projekt sukni ślubnej a to nie jedyna zmiana w jej życiu! 

Klaudia El Dursi nie wyklucza wyjścia za mąż w najbliższym czasie! Po zakończeniu planu zdjęciowego do "Hotelu Paradise 2" modelka wreszcie mogła skupić na swoich sprawach. Poświęciła całą swoją wagę rodzinie, partnerowi Jackowi oraz dwóm synom Dawidowi i Jasiowi. Wygląda na to, że w najbliższym czasie może podejmie jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu!

Coraz częściej myślę, że ślub to może wcale nie taki zły pomysł – zdradza El Dursi we "Fleszu"

Czy to oznacza, że niedługo stanie na ślubnym kobiercu?! Okazuje się, że to nie są zwykle marzenia, Klaudia już dokładnie wie, jak będzie wyglądała jej wymarzona suknia ślubna! Poznajcie szczegóły.

Klaudia El Dursi wychodzi za mąż?

Klaudia El Dursi jest szczęśliwą mamą dwóch chłopców, Jasia i Dawida. Podczas kręcenia dwóch edycji "Hotelu Paradise" musiała zdecydować się na długą rozłąkę z dziećmi i partnerem Jackiem. Po powrocie do domu poświęciła im każdą wolną chwilę. Wygląda na to, że przez ogromną tęsknotę oraz nową codzienność dyktowaną pandemią, w życiu prowadzącej "Hotelu Paradise" mogą zajść bardzo poważne zmiany!

- Podobno dzięki pandemii zmieniłaś zdanie na temat ślubu? Rzeczywiście zamierzasz wyjść niedługo za mąż? - Fakt, kiedyś wzbraniałam się przed ślubem. Zawsze jestem w niedoczasie i nie wyobrażałam sobie, jak i kiedy miałabym tę uroczystość zorganizować. Dziś myślę, że warto go wziąć. Nawet dla dzieci, dla których jesteśmy wzorem, żeby pokazać im, że małżeństwo jest czymś dobrym i fajnym - zdradziła Klaudia El Dursi we "Fleszu"

Klaudia El Dursi zdradziła, że podchodzi do tego tematu bardzo poważnie, ma już nawet projekt idealnej sukni ślubnej, w której chciałaby stanąć na ślubnym kobiercu!

Już ją widzę! Gorsetowa góra bez ramiączek, dopasowana w talii i na biodrach, rozszerzająca się ku dołowi – typowa syrenka. Gdy tylko przyjdzie odpowiedni moment, sama ją sobie uszyję!

Jednak to nie jedyne zmiany w życiu modelki. Aktualnie na co dzień mieszka w Bydgoszczy, co czasami jest problematyczne w łączeniu codzienności z życiem zawodowym. Klaudia El Dursi zdradziła "Fleszowi", że nie wyklucza przeprowadzki do Warszawy:

Często rozmawiam na ten temat z moim partnerem Jackiem, zwłaszcza że duża część moich zawodowych projektów wiąże się z Warszawą. Obecnie ze względu na epidemię koronawirusa wiele z nich zostało wstrzymanych. (...) Niedługo pewnie się to zmieni, dlatego cały czas zastanawiamy się nad kupnem mieszkania w Warszawie, żebyśmy mieli tu swoje miejsce, drugi dom, w którym mamy część rzeczy, bo do tej pory żyłam ciągle na walizkach.

Klaudia El Dursi przyznała, że chciałaby wziąć ślub. Czy to oznacza, że niedługo zobaczymy ją na ślubnym kobiercu?

Instagram/Klaudia El Dursi

Prowadząca "Hotel Paradise" nie wyklucza także przeprowadzki do Warszawy!