Klaudia El Dursi szczerze o swoim zmysłowym tańcu! "To był kontrowersyjny film". Dlaczego wrzuciła go do sieci? 

Klaudia El Dursi w "Dzień Dobry TVN" skomentowała swój zmysłowy taniec w bikini! Modelka zdradziła, kto namówił ją do opublikowana kontrowersyjnego - według niej - nagrania na Instagramie. Klaudia El Dursi opowiedziała również o swoim pobycie na Bali na planie nowego reality show "Hotel Paradise" oraz o tęsknocie za bliskimi. Sprawdźcie, co zdradziła piękna Klaudia El Dursi!

Zaledwie kilka dni temu Klaudia El Dursi opublikowała na swoim profilu na Instagramie zmysłowy taniec w samym bikini. Nagranie pięknej modelki rozgrzało jej fanów, ale nie wszyscy internauci byli zachwyceni tak odważnym występem młodej mamy. Teraz Klaudia El Dursi podczas rozmowy z "Dzień Dobry TVN" skomentowała swój gorący taniec! Kto ją namawiał do opublikowania nagrania w sieci?

Chciałam być dobrą kobietą, bo on taki biedny i smutny siedzi w Polsce. Uznałam, że urozmaicę mu wieczór i wysłałam film, jak tańczę. Powiedział: wstaw to na Instagram. Namówił mnie i zrobiła się z tego wielka afera. Mogłam się tego spodziewać, to był kontrowersyjny film, ale jakby nie spojrzeć, nie wiele tam widać - w "DDTVN" zdradziła Klaudia El Dursi.