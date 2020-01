Klaudia El Dursi zostanie na Bali dłużej?! Szczere wyznanie modelki o rozłące z rodziną

Klaudia El Dursi przebywa na Bali, gdzie nagrywany jest nowy program TVN7, "Hotel Paradaise". Modelka została gospodynią show i od ponad tygodnia przebywa na indonezyjskiej wyspie. Jak się teraz okazuje, planuje tam spędzić kolejne miesiące!

Jak znosi rozłąkę z rodziną? Kiedy będzie mogła się spotkać z dzieckiem i mężem? O tym wszystkim Klaudia poinformowała na Instagramie!

Zobacz także: Klaudia El Dursi pokazała zdjęcia z nagrania nowego programu na Bali! Jej zmysłowy taniec w bikini to hit!

Klaudia El Dursi po udziale w "Top Model" robi oszałamiającą karierę. Niedługo po zakończeniu programu, modelka otrzymała propozycję poprowadzenia nowego hitu TVN7, "Hotel Paradaise". Nowe obowiązki spowodowały, że gwiazda musi w najbliższym czasie przebywać z dala od domu, na rajskiej wyspie Bali.

Na instagramowym profilu Klaudii pojawiło się nowe zdjęcie z wyspy i opis, z którego wynika, że modelka zostaje tam na dłużej.

Bali .. my new home for the next few months.. - napisała Klaudia El Dursi, wyraźnie sugerując, że zostanie tak kolejne miesiące.