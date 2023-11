Klaudia El Dursi to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 8. edycji "Top Model", a może nawet wszystkich poprzednich! Klaudia od razu wzbudziła spore emocje wśród widzów, bo jako jedyna dostała złoty bilet do domu modelek, a także szybko popadła w konflikt z Kingą Wawrzyniak, która zaczęła ją oczerniać przed innymi uczestnikami.

Nic więc dziwnego, że widzowie zaczęli interesować się Klaudią i odkryli, że 30-letnia uczestniczka "Top Model" znacznie wcześniej próbowała swoich sił w show-biznesie - brała m.in. udział w sesji dla "Playboya", a także... była wodzianką u Kuby Wojewódzkiego! Przeczytajcie więcej poniżej.

Klaudia El Dursi wodzianką u Wojewódzkiego

Klaudia El Duris od dawna chciała zrobić karierę w show-biznesie i to idąc różnymi drogami. Sesje zdjęciowe to nie wszystko, bo modelka była także wodzianką u Kuby Wojewódzkiego, co zauważył jeden z jej fanów:

Ostatnio oglądałam stare odcinki Kuby Wojewódzkiego i patrzę, a tam wodzianka Klaudia - napisał fan Klaudii.

Co ciekawe, serwis plotek.pl dotarł do starych nagrań z udziałem Klaudii i jak się okazało, modelka nie tylko podawała wodę gościom, a raz nawet zatańczyła na rurze według wskazówek Piotra Galińskiego, ówczesnego jurora "Tańca z Gwiazdami"! Teraz Klaudia El Dursi pozytywnie wspomina czas pracy u Kuby Wojewódzkiego.

To był bardzo fajny czas. W programie pełniłam rolę asystentki Kuby, przynosiłam różne gadżety, prezenty, również siadałam razem z gośćmi na kanapie i wdawałam się w chwilowe rozmowy - powiedziała Klaudia El Dursi w rozmowie z Plotkiem.

Klaudia przyznała również, że była wodzianką tylko przez jeden sezon, a potem zrezygnowała z nagrań, bo zaszła w ciążę. Spodziewaliście się, że na swoim koncie ma taką pracę?

Klaudia od dawna marzyła o karierze w show-biznesie

