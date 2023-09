Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories pokazała się w naturalnym wydaniu i narzekała na swój wygląd. Piękna prowadząca "Hotel Paradise" na oficjalnych imprezach i w randkowym show Telewizyjnej Siódemki zachwyca swoim wyglądem, teraz jednak pokazała, jak prezentuje się na co dzień i nie ukrywa, że to nie jest jej najlepszy look. - Wyglądam jak stylizacyjna porażka- napisała gwiazda. Tylko spójrzcie na to zdjęcie. Klaudia El Dursi narzeka na swój wygląd W życiu Klaudii El Dursi dzieje się ostatnio naprawdę sporo. Gwiazda wielkiego hitu Telewizyjnej Siódemki od jakiegoś czasu remontowała swój nowy apartament, a ostatnio rozpoczęła wielką przeprowadzkę. Co ciekawe, kiedy już nowe gniazdko było gotowe Klaudia El Dursi zdradziła, że już planuje kolejną przeprowadzkę do nowego domu. Prowadząca "Hotel Paradise" wyznała, że nowy apartament do którego się przeprowadziła jest jednak za mały... Klaudia El Dursi chętnie pokazuje w sieci, jak wygląda jej życie. Teraz pochwaliła się swoim naturalnym wyglądem. Jak prezentuje się na co dzień? Klaudia El Dursi nie ukrywa, że nie jest zachwycona swoją stylizacją. Czy tylko ja jestem ostatnio w takim niedoczasie? Wyglądam jak stylizacyjna porażka, ale na nic bardziej wymyślnego mnie ostatnio nie stać. Thank Gog za dresy- napisała Klaudia El Dursi. Zobacz także: Klaudia El Dursi w luksusowym Mercedesie parkuje w niedozwolonym miejscu. Zdjęcia paparazzi Szybko okazało się, że Klaudia El Dursi postanowiła zmienić swój look i już po kilku godzinach zaprezentowała się w zupełnie innym wydaniu. W kolejnej relacji gwiazda pokazała się już delikatnym makijażu i w nieco bardziej eleganckiej stylizacji. Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi w szczerym wyznaniu: "Ciężkie wybory przede mną". Co się...