Klara Lewandowska strzela gola Robertowi! Robi to po mistrzowsku!

Anna i Robert Lewandowscy spędzają obowiązkową kwarantannę w domu, z czego zachwycona jest ich córeczka. Klara ma rodziców tylko dla siebie i całe dnie może bawić się z nimi i wspólnie spędzać czas. Piłkarz wolny czas poświęca, ucząc dziewczynkę gry w piłkę nożną.

Nie od dziś wiadomo, że Robert Lewandowski jest świetnym nauczycielem, który ma na swoim koncie sukcesy pedagogiczne. W końcu to on nauczył Klarę pływać! Teraz okazuje się, że dziewczynka doskonale radzi sobie również na boisku i strzela gole Robertowi Lewandowskiemu... To trzeba zobaczyć!

Klara Lewandowska gra w piłkę nożną z tatą!

Dziewczynka z racji tego, że jej rodzice są sportowcami, od dziecka aktywnie spędza czas. Ćwiczy z mamą na siłowni, gra z tatą w piłkę i pływa. Teraz Anna Lewandowska opublikowała na swoim Instastories nagranie, na którym widać jak Robert z Klarą grają w piłkę nożną.

Znany piłkarz stoi na bramce, a dziewczynka bez problemów strzela gole. Potem otrzymuje od taty ogromny uścisk i widać, że obojgu gra sprawia mnóstwo radości. Aż miło popatrzeć jak dziewczynka doskonale bawi się na świeżym powietrzu!

Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Uroczy widok, prawda?

Instagram

Klara Lewandowska jest największą kibicką swojego taty! Na bal karnawałowy przebrała się nawet w jego strój.

Instagram