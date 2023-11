Anna Lewandowska w ostatnim czasie coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia Klary. Co prawda nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o ochronę prywatności dziecka, trenerka nadal nie pokazuje twarzy córeczki. Jednak dzięki relacjom Anny wiemy, jak dziewczynka spędza czas. Tylko spójrzcie na ostatnie zdjęcie Klary Lewandowskiej. To pierwsza tego typu fotografia!

Trenerka opublikowała na Instagramie zdjęcie Klary z prababcią i napisała o tym, jak ważne są międzypokoleniowe relacje w rodzinie. Dzieci dają radość i sprawiają, że częściej się uśmiechamy, z kolei otrzymują wsparcie i wiarę we własne możliwości. Jak widać Anna Lewandowska dba o to, aby jej córka miała kontakt również ze starszym pokoleniem:

Prababcia z prawnuczką.

To jest ta chwila... ♥

Co może ofiarować prawnuczka swojej prababci, a co prababcia prawnuczce?

To... piękna energia, to dodanie otuchy i wiary, to wsparcie, to poczucie wolności, uśmiech, siła, to wzajemna miłość ♥

To zdjęcie zostanie w mojej pamięci na lata ????