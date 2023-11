Anna Lewandowska opublikowała na Facebooku zestawienie swoich trzech zdjęć: sprzed, w trakcie i po ciąży. Na każdym widać brzuch trenerki. Przed i po ciąży - perfekcyjnie wyrzeźbiony. W trakcie - uroczo zaokrąglony. Przypomnijmy, że szybki powrót Anny Lewandowskiej po ciąży, który gwiazda sportu oznajmiła światu, zamieszczając w sieci fotografię idealnie płaskiego brzucha w zaledwie miesiąc po urodzeniu Klary, wzbudził gorącą dyskusję w mediach. Niektórzy zarzucali Lewandowskiej, że wpędza inne kobiety w kompleksy. Tymczasem Ania udowadnia, że chcieć, to móc. Jej motywacyjny wpis z pewnością zachęci wiele Polek do dbania o formę. Trenerka w swoim poście mocno skupiła się również na macierzyństwie, które, jak zdradziła, było jej wielkim marzeniem.

TRZY MARZENIA

Zdjęcie, które widzicie poniżej, przedstawia mnie przed ciążą, w ciąży i po urodzeniu Klary.

Niektórzy zobaczą na nim brzuch w różnych rozmiarach, inni aktywnego sportowca, a jeszcze inni skupią się na okazywanych emocjach... Ale dla mnie to zdjęcie przedstawia najważniejsze MARZENIA.

Takie, że od zawsze chciałam mieć dziecko. I choć ciąża jest wymagającym wyzwaniem pod kątem ciała i psychiki, to posiadanie dziecka jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, która mnie spotkała. Klara mnie uczy, motywuje do rozwoju, przypomina o tym, co ważne w życiu. To zdjęcia pokazuje moje pierwsze marzenie – BYCIE MAMĄ - napisała Anna Lewandowska.