Powoli kończą się aukcje, z których zysk zostanie przekazany dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród przedmiotów przekazanych na licytację, znalazł się kitel Tomasza Jakubiaka. Wylosował go jego wieloletni przyjaciel, którego doskonale znacie z TVN.

Kitel Jakubiaka na WOŚP. Nie do wiary, kto go wylicytował

Podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doszło do niezwykle emocjonalnej licytacji. Michel Moran, znany juror programu „MasterChef” i bliski przyjaciel zmarłego Tomasza Jakubiaka, wziął udział w aukcji, której przedmiotem był kitel kucharski należący do Jakubiaka. Od samego początku deklarował, że nie odda tego kitla nikomu i będzie walczył do końca.

Walczę, licytuję. Nie oddam tego kitla, obiecuję, będę walczył do końca... Ten kitel musi być mój napisał Michel Moran na Instagramie tuż przed zakończeniem aukcji.

W poniedziałek 26 stycznia 2026 roku licytacja zakończyła się jego triumfem. Michel Moran zapłacił za kitel dokładnie 10500 zł, wspierając w ten sposób zbiórkę WOŚP na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Mówiłem, że kitel będzie mój. Mam go! Dziękuję, Tomku dodał wzruszony kucharz.

Aukcja WOŚP z emocjami i symboliką

Finał WOŚP upłynął pod znakiem licznych aukcji, które przyniosły ogromne wsparcie dla celu tegorocznej zbiórki. Licytacja kitla Tomasza Jakubiaka była jedną z najbardziej symbolicznych. Kitel nie był zwykłym przedmiotem - to pamiątka z programu „MasterChef”, w którym występował Jakubiak, a także symbol jego pasji i zaangażowania w kuchni. Dochód z tej licytacji zasilił konto WOŚP, wspierając leczenie najmłodszych pacjentów. Już o godzinie 23:20, licznik zebranej kwoty wskazywał ponad 183 miliony złotych, a suma ta wciąż rośnie dzięki trwającym aukcjom.

Anastazja Jakubiak przekazała niezwykłą pamiątkę

Pomysł wystawienia kitla na licytację narodził się w Fundacji w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka, której celem jest kontynuowanie dzieła zmarłego kucharza. Anastazja Jakubiak, wdowa po Tomaszu Jakubiaku, zdecydowała się przekazać tę osobistą pamiątkę na rzecz WOŚP.

Wyjątkowy kitel kucharski z programu „MasterChef” wyjątkowego i jedynego Tomka. Niech patrzy na nas i uśmiecha się, jak mnożymy dobro napisała Anastazja Jakubiak na Instagramie.

