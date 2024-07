1 z 3

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Jason Bourne

Blisko dziesięć lat od ostatniej wizyty na ekranie w „Ultimatum Bourne'a”, do kin powraca agent bardzo specjalny i jednoosobowa maszyna do zabijania – Jason Bourne (w jego roli przypakowany Matt Damon). Bourne'owi wydawało się, że po utracie pamięci odzyskał już całą wiedzę o swojej burzliwej przeszłości, ale okazuje się, że nie do końca. Nie ma więc wyjścia i po latach ukrywania się poza wszelkimi radarami po raz kolejny będzie chciał odnaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Pierwsze części filmowych przygód bohatera stworzonego na kartach powieści przez Roberta Ludluma spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem widzów i krytyków. Zrewolucjonizowały współczesne kino akcji nadając mu surowego realizmu i zachwycały precyzyjną realizacją. Teraz nie powinno być gorzej, choć pierwsze recenzje są raczej chłodne. Wygląda na to, że pod pozorem nowości otrzymamy po prostu dobrze znany, stary produkt. Komu podobał się kiedyś, teraz też nie będzie zawiedziony.

Werdykt: Wyrachowane kino akcji

Zwiastun: