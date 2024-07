1 z 17

Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Łukasz Wasilewski, Łukasz Simlat czy Agata Buzek na premierze filmu "Zjednoczone Stany Miłości". Na polską premierę tego filmu czekano od pół roku kiedy to film Tomasza Wasilewskiego otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za scenariusz - "Zjednoczone Stany Miłości".

Dziś ekipa tego filmu - aktorzy , twórcy w znakomitych humorach świętowali wejście dzieła na polskie ekrany. Na premierze pojawili się też Maciej Stuhr czy Ilona Ostrowska. Kto jeszcze? Zapraszamy do naszej galerii.

O czym jest film Zjednoczone Stany Miłości?

Fabuła filmu osadzona jest w Polsce początku lat 90., po przemianach ustrojowych. Cztery kobiety w różnym wieku decydują, że to również dobry czas do zmian w swoim życiu. Zaczynają walkę o szczęście i spełnienie marzeń. Agata (Julia Kijowska) to młoda matka uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie, która szuka ucieczki w innym, niemożliwym do spełnienia związku. Renata (Dorota Kolak) to starsza nauczycielka zafascynowana swoją sąsiadką Marzeną (Marta Nieradkiewicz) - samotną byłą królową piękności, której mąż pracuje w Niemczech. Siostra Marzeny - Iza (Magdalena Cielecka), dyrektorka szkoły, kocha się w ojcu jednej ze swoich podopiecznych.

