Kinowe premiery weekendu 27-29.11.2015

Most szpiegów Bridge of Spies

Trzy lata czekaliśmy na nowy film wyreżyserowany przez Stevena Spielberga. Warto było? Cóż, filmy Spielberga to zawsze wydarzenie kinowe, ale „Most szpiegów” raczej nie przejdzie do historii kina. Mimo to jest to wciąż bardzo porządny film, który urzeka realizacją. A warto wspomnieć, że część zdjęć do niego realizowana była we Wrocławiu. Wyszło naprawdę świetnie, a pokazany na ekranie przełom lat 50. i 60. wygląda na tyle imponująco, że można go pomylić z nagraniem z kroniki filmowej. Moją recenzję filmu znajdziecie tutaj.

Sam środek Zimnej Wojny. W Stanach Zjednoczonych aresztowany zostaje radziecki szpieg. Opinia publiczna żąda kary śmierci, ale by zapewnić agentowi uczciwy proces, do jego obrony desygnowany zostaje zdolny adwokat (Tom Hanks). Wkrótce jego rola nie będzie się już tylko ograniczać do rozpraw sądowych, ale wyruszy też z tajną misją do Berlina Wschodniego.

Werdykt: Porządne kino i nic więcej

Zwiastun: