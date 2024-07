Kinowe premiery weekendu 20-22.11.2015

3 z 5

Nad morzem By the Sea

Mokry sen fana Angeliny Jolie, a właściwie to Angeliny Jolie-Pitt. Boska Angie nie tylko wystąpiła tu w roli głównej, ale też napisała scenariusz do filmu i sama go wyreżyserowała. Obawiam się jednak, że nadmiar Angeliny może filmowi szkodzić. Co zresztą potwierdzają pierwsze, delikatnie mówiąc: niepochlebne, recenzje.

Po pełnym rozmachu „Niezłomnym”, poprzednim filmie w reżyserskim portfolio Jolie, tym razem reżyserka wybrała bardziej kameralny temat. Bohaterami jej filmu, którego akcja dzieje się we Francji lat siedemdziesiątych jest małżeństwo (u boku prawdziwy małżonek Brad Pitt), które dopada kryzys. Czy podróż do Europy będzie sposobem na uratowanie związku? Angelina Jolie w wywiadach podkreśla, że scenariusz powstał na podstawie jej bogatych doświadczeń życiowych w kwestii stosunków damsko-męskich i wygląda na to, że możliwość wyszukiwania odniesień do jej życia może być jedyną atrakcją tego autorskiego kina.

Werdykt: Niewypał

Zwiastun: