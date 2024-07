1 z 7

Angelina Jolie i Brad Pitt na premierze filmu Nad morzem

Angelina Jolie i Brad Pitt pojawili się na premierze ich wspólnego filmu "Nad morzem" podczas AFI Film Festival. To ich pierwszy wspólny projekt od 10 lat! Ostatnio zagrali razem w filmie "Mr. & Mrs. Smith". Nowa produkcja opowiada o kryzysie w związku amerykańskiego pisarza i jego żony. Akcja rozgrywa się w pięknej scenerii Francji lat 70-tych. Przy okazji wyszło na jaw, że Angelina przyjęła nazwisko męża. Pojawiło się ono na plakacie nowego filmu. To pierwszy projekt, pod którym podpisała się jako "Angelina Jolie Pitt"! To jednak nie wszystko! W zwiastunie nowego filmu para pokazała dzieci!

Na uroczystej premierze gwiazdorska para zaprezentowała się bardzo stylowo. Angelina miała na sobie zjawiskową, połyskującą suknię, która pięknie wyeksponowała jej biust i zgrabne ramiona. Brad postawił na klasyczny czarny garnitur. My jesteśmy na tak!