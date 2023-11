1 z 4

Ostatni tydzień z pewnością nie należał do najłatwiejszych dla Kingi Rusin, która toczyła ostrą walkę z Małgorzatą Rozenek. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" oskarżała Małgosię o to, że reklamuje kosmetyki testowane na zwierzętach, a sama Rozenek twierdziła, że jej koleżanka ze stacji wykorzystuje walkę o prawa zwierząt do promocji właśnej marki kosmetyków. Jak już wiemy medialna przepychanka skończyła się usunięciem ostrych wpisów na profilach społecznościowych, ale niektórzy internauci do tej pory krytykują Kingę Rusin za to, że wciąż kupuje skórzane buty i torebki chociaż na co dzień walczy o prawa zwierząt.

Wydaje się jednak, że głośna afera nie popsuła humoru Kindze Rusin, która pod studiem DDTVN z uśmiechem pozowała z fanami i rozdawała autografy. Zobaczcie sami na ZDJĘCIA Kingi Rusin! Spójrzcie tylko na jej torebkę! Choć to model ze starej kolekcji YSL to cena zwala z nóg...

