Kinga Rusin w sandałach idealnych na lato. Ten model i kolor to must have wakacji 2020

Kinga Rusin w ostatni weekend była prowadzącą razem z Piotrem Kraśko programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN". Gwiazda została przyłapana przez paparazzi, kiedy wychodziła ze studia na przecięciu Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie. Kinga Rusin jak zawsze wyglądała rewelacyjnie, postawiła na jej ulubiony klimat boho - od stóp do głów. Wzorzystą sukienkę maxi połączyła z torebką z sercem w kolorze pudrowego różu i niebotycznie wysokimi sandałkami na szpilce.

Kinga Rusin postawiła na piękną sukienkę boho, która wyglądała niezwykle stylowo, zwłaszcza w połączeniu z subtelną złotą biżuterią i torebką z sercem w kolorze pudrowego różu.

Kinga Rusin dobrała do całości beżowe sandałki z chwostami na szpilce (to najprawdopodobniej szpilki Christian Louboutin). Taka 12-centymetrowa wysokość obcasa może być dla niektórych zabójcza - zwłaszcza w połączeniu z kostką brukową w centrum Warszawy. Ale jak widać, dla Kingi Rusin nie był to żaden problem!

Sandałki na szpilce w kolorze nude to jedna z najważniejszych pozycji "must have" tego lata. Ten uniwersalny model będzie pasował do większości stylizacji. Sprawdzi się w przypadku kwiecistych sukienek mini, midi i maxi. Będzie też pasował do klasycznych mom jeans lub slouchy jeans.