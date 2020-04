Kinga Rusin postanowiła wybrać się na szybkie zakupy tuż przed Wielkanocą. W sobotę fotoreporterom udało się przyłapać prowadzącą "Dzień Dobry TVN", kiedy odbierała zakupy z jednej z warszawskich piekarni. Kinga Rusin nie zapomniała o maseczce i rękawiczkach, które są teraz obowiązkowym elementem, kiedy wychodzimy do sklepu.

Zobacz także: Kinga Rusin w „Dzień Dobry TVN” w kombinezonie. To hit Instagrama!

Kinga Rusin założyła bardzo modny w tym sezonie beżowy komplet - bluzkę i sportowe spodnie - które połączyła z klasyczną nerką od Louis Vuitton i ulubionymi butami gwiazd z ukrytym koturnem - to projekt Isabel Marant. Ceny tego modelu zaczynają się od około 2000 złotych!

Dlaczego gwiazdy uwielbiają akurat ten model? Po pierwsze, dlatego że wyglądają jak klasyczne sneakersy i są w związku z tym bardzo wygodne. Po drugie, ze względu na ukryty koturn - który dodaje nam kilka centymetrów. Dzięki temu jesteśmy wyższe i wyglądamy na smuklejsze. Ten trik naprawdę działa - spójrzcie na Kingę Rusin, która zastosowała jeszcze jedną sztuczkę. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zestawiła spodnie i buty w tym samym kolorze - to sprawia, że nasze nogi wyglądają na dłuższe! To proste, a daje niesamowity efekt!

Zobacz także: Kinga Rusin wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w pięknym płaszczu. Ale jej botki to dopiero hit!

Kinga Rusin wyskoczyła w sobotę na szybkie zakupy. Nie zapomniała o maseczce i rękawiczkach!

Beżowy dres to bardzo klasyczna propozycja - stylowa i niezwykle wygodna. Idealna na szybkie zakupy!

Całość stylizacji uzupełniła najmodniejszymi butami wśród gwiazd - to projekt Isabel Marant. Cena tych butów to ok. 2000 złotych!