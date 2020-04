Trendy wiosna 2020. Kinga Rusin w kultowych sneakersach - mają je wszystkie Instagramerki!

Kinga Rusin pokazała się w luźnej, sportowej stylizacji. Jak ubiera się na co dzień? Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zazwyczaj wybiera eleganckie kreacje, a kobiece i zwiewne sukienki boho to znak rozpoznawczy jednej z największych gwiazd TVN. Na co dzień jednak Kinga Rusin stawia na luz i wygodę. Ostatnio wybrała się na zakupy w dresach i supermodnych butach. Zobaczcie sami!

Kinga Rusin w kultowych sneakersach

Kinga Rusin w czasie epidemii koronawirusa dba o bezpieczeństwo swoje i innych dlatego już od jakiegoś czasu wychodząc z domu nosi maskę ochronną i rękawiczki jednorazowe. My jednak patrzymy na dres i buty gwiazdy TVN! Dziennikarka wybrała się na zakupu w modnym dresie z neonowym paskiem. Look Kingi Rusin uzupełniła duża ciemna torba i kultowe białe sneakersy Fila (są totalnym hitem Instagrama!), które były prawdziwym hitem w latach 90. Identyczne ma w swojej szafie m.in. Marcelina Zawadzka.

Zobaczcie sami, jak na co dzień prezentuje się Kinga Rusin! Podoba się Wam jej sportowy look? Nam bardzo!

Kinga Rusin w kulowych białych sneakersach.

Podoba się Wam sportowy look gwiazdy TVN?