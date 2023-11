O Kindze Rusin znów jest głośno! Dziennikarka pokłóciła się na ulicy z Zofią Klepacką pod jednym z lokali wyborczych. Do tej sytuacji doszło, gdy Kinga Rusin skomentowała homofobiczne wypowiedzi mistrzyni świata w windsurfingu. Klepacka udostępniła nagranie z kłótni w sieci, a wtedy wśród internautów i innych gwiazd zawrzało! Kinga Rusin nie przejmuje się jednak komentarzami w internecie i poniedziałkowy wieczór spędziła na biznesowej gali, podczas której przyznano Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019. Zobaczcie poniżej, jak się prezentowała!

Kinga Rusin w beżowej sukni na biznesowej gali

Kinga Rusin zawsze doskonale wie, co zrobić, żeby zachwycić i przyciągać spojrzenia wszystkich. Dziennikarka zaprezentowała się w beżowej spódnicy z falbanami, do której dobrała gorsetową górę. Wisienką na torcie jej stylizacji było białe bolerko. Co ciekawe, ten ostatni element garderoby odszedł już dawno w zapomnienie. Czyżby Kinga Rusin chciała przywrócić go do łask? Niewykluczone!

East News

Warto również wspomnieć o dodatkach - Kinga Rusin postawiła na wiszące kolczyki-perły, które są na topie w tym sezonie. Uwagę zwracały także włosy ułożone w romantyczne fale oraz delikatny makijaż, który zdecydowanie podkreślał urodę dziennikarki.

Podoba się wam jej look?

