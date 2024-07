2 z 6

Anna Lewandowska publikuje na Instagramie kolejne zdjęcia w bikini. Pod fotkami pojawia się mnóstwo komentarzy. Wśród nich dostrzegliśmy wpis Kingi Rusin.

Ania! Wspaniale! Można? Można!!! Dojście do formy po porodzie nie jest ani niemożliwe, ani zbyt obciążające dla matki, ani niebezpieczne dla dziecka. Wszystko to kwestia dyscypliny i chęci no i tego jak się prowadziłyśmy w czasie ciąży - napisała dziennikarka.

Odniosła się również do własnych doświadczeń. Czy jej powrót do formy po ciąży był równie krótki, co w przypadku Anny Lewandowskiej?