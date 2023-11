Zaledwie kilka dni temu odbyło się spotkanie prasowe z udziałem gwiazd najnowszej edycji show "Agent - Gwiazdy". Na konferencji nie mogło zabraknąć m.in. Edyty Górniak, która zdecydowała się na udział w czwartej odsłonie hitowego programu TVN. Podczas spotkania z dziennikarzami doszło do zaskakującej sytuacji z udziałem piosenkarki - Edyta Górniak przed projekcją pierwszego odcinka "Agenta" powiedziała, że nie chce oglądać premierowej odsłony show z całą grupą. Piosenkarka wyszła z sali i wróciła dopiero po zakończeniu pierwszego odcinka. Jak zachowanie Edyty Górniak komentuje Kinga Rusin?

Prowadząca program "Agent - Gwiazdy" w rozmowie z "Faktem" skomentowała wyjście Edyty Górniak z konferencji prasowej. Kinga Rusin nie ukrywa, że nie jest zaskoczona zachowaniem piosenkarki. Dlaczego?

Rozmawiałyśmy z Edytą dosyć długo na temat tego, co tam się działo na planie i ile ją to kosztowało. Szczególnie ten pierwszy odcinek ją bardzo dużo kosztował- przyznała w rozmowie z dziennikiem. Rozumiem, że nie chciała tego dziś oglądać, ona mówiła, że chce to obejrzeć z rodziną, z synem przed telewizorem. Nie chciała w takiej celebrze tego oglądać.