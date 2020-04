Kinga Rusin rozpłakała się na wizji w „Dzień Dobry TVN”! To naprawdę smutne wyznanie

To było wyjątkowe wydanie „Dzień Dobry TVN”. W przedświątecznym programieprowadzący Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik rozmawiali z przebywającymi w domu innymi prowadzącymi programu - jak Filip Chajzer, Piotr Kraśko, czy Małgorzata Ohme. Połączyli się także z Kingą Rusin. A dziennikarka zdobyła się na niezwykłe wyznanie. Polały się łzy...

Dziennikarka opowiadałą jak wygląda jej życie w domu podczas "narodowej kwarantanny". Czy obostrzenia zmieniły jej życie? Jak zapewniała w sprawach zawodowych zmieniło się dla niej niewiele. Jej firma kosmetyczna pracuje tak, by chronić pracowników. Zachowuje ciągłość produkcji, a zarządza nią zdalnie, tak jak robi to od wielu lat.

Pokazując jak trenuje na rowerze stacjonarnym w domu zapewniała, że dba o formę.

Gdy jednak rozmowa zeszła na święta, łamiącym się głosem wyznała:

To, co się zmieniło dla mnie i to, co słyszałam, przygotowując się do tej rozmowy... Będę płakać…