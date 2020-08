Kinga Rusin potwierdza, że odchodzi z "Dzień Dobry TVN"! Opublikowała oświadczenie

Kinga Rusin żegna się z "Dzień Dobry TVN"! Dziennikarka potwierdziła medialne plotki, które pojawiły się już kilka dni temu i zdradziła, dlaczego nie poprowadzi już uwielbianego przez widzów programu TVN. Kinga Rusin przerwała milczenie i opublikowała na Instagramie oświadczenie w sprawie swojego odejścia z "DDTVN". Zobaczcie, co napisała!

Kinga Rusin należała do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN" przez 15 lat. Niedawno okazało się, że z programu znika Piotr Kraśko, z którym Kinga Rusin tworzyła zgrany telewizyjny duet- już wtedy pojawiły się plotki, że dziennikarka również nie pojawi się w nowych odcinkach śniadaniowego hitu. Kinga Rusin do tej pory nie komentowała wiadomości na swój temat, ale teraz przerwała milczenie! Dziennikarka w swoim wpisie na Instagramie przyznała, że znika z "Dzień Dobry TVN"! Dlaczego?

Ostatnio wiele się zmieniło w Dzień Dobry TVN, a odejście mojego współprowadzącego stworzyło naturalną okazję by ruszyć do przodu. Kiedy jak nie teraz?- czytamy na Instagramie.

Czy Kinga Rusin całkowicie znika z telewizji? A może wkrótce zobaczymy ją w nowym programie?

Jeśli chodzi o telewizję - wiem co chcę robić i wiem czego nie chcę. Waham się co do kilku propozycji. Z pewnością chciałabym prowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny. Realizacja moich konkretnych wizji nie jest łatwa. Rozmowy trwają.

Chcę też zająć się dziennikarsko poważniejszymi tematami i razem z własnym zespołem produkować reportaże i dokumenty - robiłam to, kiedy mieszkałam przez kilka lat w USA, zawsze to kochałam.

Nie żegnam się więc! Dziękuję całej ekipie Dzień Dobry TVN za 15 lat wspaniałej, wspólnej pracy. Pozdrawiam wszystkich widzów! Do zobaczenia!- napisała Kinga Rusin.